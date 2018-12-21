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ЦБ отозвал лицензию у Руссобанка

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Москве Руссобанка. Об этом сообщает регулятор.

В деятельности банка регулятор обнаружил «неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится на сайте ЦБ.

Также «АО АКБ „РУССОБАНК“ было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций», существенную часть которых составляли «операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж».

«Ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — подчеркнули в ЦБ.

По величине активов на начало декабря 2018 года кредитная организация занимала 268-е место в банковской системе России.

Как писал News.ru, ранее ЦБ отозвал лицензию у ростовского Донхлеббанка. Кредитная организация финансировала строительные проекты группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. Из-за трудностей с их реализацией на балансе банка образовался значительный объём проблемных активов.


#ЦБ #лицензия #отзыв
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