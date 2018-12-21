ЦБ отозвал лицензию у ростовского Донхлеббанка

https://news.ru/storage/news/2fa0e93d54b51bcca2150f8a1356d374/721e5a66-4ecf-4f45-ba7a-0f9151c87c3e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского Донхлеббанка. Об этом сообщает регулятор.

«Ключевым направлением деятельности ПАО „Донхлеббанк“ являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Также отмечается, что на протяжении 2018 года надзорный орган «неоднократно выявлял недооценку ПАО „Донхлеббанк“ кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации».

«Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала) и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — заявили в ЦБ.

Кроме этого, в 2018 году Донхлеббанк нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация, у которой с 21 декабря отозвали лицензию, является участником системы страхования вкладов. По величине активов 1 ноября Донхлеббанк занимал 298-е место в банковской системе России.

Как писал ранее News.ru, ЦБ направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о банкротстве лишённого лицензии банка «Первомайский». По данным регулятора, организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска.