USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

ЦБ отозвал лицензию у ростовского Донхлеббанка

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского Донхлеббанка. Об этом сообщает регулятор.

«Ключевым направлением деятельности ПАО „Донхлеббанк“ являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Также отмечается, что на протяжении 2018 года надзорный орган «неоднократно выявлял недооценку ПАО „Донхлеббанк“ кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации».

«Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала) и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — заявили в ЦБ.

Кроме этого, в 2018 году Донхлеббанк нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация, у которой с 21 декабря отозвали лицензию, является участником системы страхования вкладов. По величине активов 1 ноября Донхлеббанк занимал 298-е место в банковской системе России.

Как писал ранее News.ru, ЦБ направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о банкротстве лишённого лицензии банка «Первомайский». По данным регулятора, организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска.


#ЦБ #лицензия #отзыв
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
экономика 17:25, 18 декабря 2018
ЦБ: Банковский сектор РФ нарастил прибыль в полтора раза
экономика 09:56, 14 декабря 2018
ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка
экономика 13:36, 10 декабря 2018
ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка
Лента новостей
культура 17:29
Трейлер нового сериала с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
в мире 17:07
МИД считает убийством смерть россиянина в украинской тюрьме
в мире 17:05
Папа Римский вспомнил про педофилов
шоу-бизнес 17:03
Билеты на Пугачёву раскупили за один день
технологии 17:03
Slack блокирует пользователей из Крыма
в мире 17:00
Украина выпустит монеты с изображением Севастополя
общество 16:58
Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов
общество 16:55
Суд РФ заочно арестовал Уильяма Браудера
Другие новости
экономика 16:40
«Газпром» завершил работы на газопроводе «Сила Сибири»
экономика 16:10
Utair временно перестала платить по части кредитов
экономика 16:00
Внешнеторговый оборот РФ за год вырос почти на 20%
экономика 15:52
От России ждут экономического рывка
Одни только национальные проекты не помогут достичь цели
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top