USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,891.57 $
МОСКВА-9°C04:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

ЦБ повысит надбавки по потребкредитам

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Банк России повысит на 30% надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Решение распространяется на заём, выдаваемый по ставкам от 10 до 30%.

Меры начнут действовать с 1 апреля 2019 года, информирует сайт Центробанка.

«Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования», — говорится в сообщении регулятора.

Решение приведёт к увеличению расходов на создание резервов по выданным ссудам, что делает кредитование менее выгодным.

Как писал News.ru ранее, Минэкономразвития предложило оставлять россиянам прожиточный минимум при взыскании долгов. Таким образом ведомство хочет защитить более двух миллионов малоимущих должников.


#кредиты #ЦЕНТРОБАНК
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
экономика 15:21, 21 декабря 2018
Центробанк провёл стресс-тест финансового рынка
экономика 11:30, 21 декабря 2018
НБКИ: почти на 20% вырос средний размер потребкредита
экономика 05:48, 6 декабря 2018
Инфляция может превысить планы Центробанка
Лента новостей
общество 04:36
Колясочника-«террориста» в Челябинске отпустили домой
экономика 04:33
Биржи США показали рекордный за последнее десятилетие обвал
происшествия 03:57
Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы
происшествия 03:47
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
технологии 03:17
Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей
происшествия 02:55
Один человек пострадал в драке на западе Москвы
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
происшествия 02:05
После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
происшествия 01:07
Пожар на складе в Петербурге потушен
Другие новости
экономика 04:33
Биржи США показали рекордный за последнее десятилетие обвал
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
экономика 21:54
Россельхознадзор снял ограничения с продуктов из Белоруссии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top