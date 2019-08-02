https://static.news.ru/photo/efb557d6-b513-11e9-ae7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк намерен обязать кредитные организации отчитываться о залогах, их стоимости и операциях с ними.

Наряду с этим регулятор планирует расширить свои полномочия и запретить банкам изменение или прекращение договоров об обеспечении. Нововведение позволит избежать ситуаций, когда из банков выводятся ликвидные залоги и при этом остаются невозвратные кредиты.

Кроме того, ЦБ собирается создать единый электронный реестр залогов. Данная мера направлена на борьбу с перекрёстными залогами, когда одно обеспечение оказывается сразу у нескольких кредитных организаций.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сегодня банковское кредитование всё больше становится ломбардным. Это создаёт риск накапливания на балансах банков большого количества проблемных или непрофильных активов, сообщает издание « Ведомости ».

Ранее News.ru писал, что за пять месяцев 2019 года объём кредитования без залога вырос на 25,7%. Россияне всё чаще предпочитают брать кредиты наличными на неотложные нужды.