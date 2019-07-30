Динамика показа потребительского спроса в России улучшилась в июне этого года, пишет Центробанк в информационно-аналитическом материале «Экономика: факты, оценки, комментарии». Так, ускорился рост продаж продовольственных и непродовольственных товаров, а годовой темп прироста оборота розничной торговли равнялся 1,4%. Впрочем, в нынешних условиях говорить об устойчивом ускорении роста потребления преждевременно, осторожен ЦБ. Эксперты более пессимистичны, указывая на вынужденную экономию россиян практически на всём.

Оборот розничной торговли постепенно замедляется от месяца к месяцу, следует из оценок Банка России, подготовленных на основе данных Росстата. Если на начало 2019-го показатель составлял 2,8%, то по итогам прошлого месяца он опустился вдвое. В мае он был таким же, в апреле равнялся 1,6%, а по итогам I квартала составлял 1,9%. Во II-м он снизился до 1,5%.

Кроме того, за последние два месяца резко опустился объём платных услуг населению, следует из материалов ЦБ. В июне индикатор просел сразу на 3,5%, а в мае — на 0,3%. В апреле можно было наблюдать незначительный рост по этому показателю — на 0,6%.

News.ru

Оживление потребительской активности в II квартале 2019 года было отчасти связано с динамикой реальных располагаемых доходов населения, сокращение которых замедлилось, — поясняет регулятор.

Так, объём денег на руках у граждан сократился за указанный период всего на 0,2% против спада на 2,5% в январе-марте.

По итогам полугодия экономическая ситуация в стране остаётся без существенных положительных изменений, рассуждает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Наиболее точной характеристикой данной ситуации остаётся фактическая стагнация, — заявляет он News.ru.

Во-первых, замедление темпов снижения реальных располагаемых доходов населения нельзя считать фактором, достаточным для того, чтобы говорить о какой-либо активизации потребительской активности, поясняет эксперт. Основываясь как на данных Росстата о динамике объёмов розничной торговли, так и на сведениях от крупнейших игроков отечественного ритейла можно утверждать, что активность в рознице поддерживается в основном за счёт экономии россиянами на продуктах питания, так и на услугах.

С аналитиком соглашается директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Динамика среднего чека крупнейших сетевых магазина остаётся очень слабой, заметно ниже продовольственной инфляции, отмечает он.

Это очень убедительное свидетельство того, что с потребительским спросом беда, — резюмирует Тремасов.

Более того, добавляет он, люди не просто продолжают экономить на продуктах, но и с каждым походом в магазин покупают всё меньше в натуральном выражении и переходят на продукты более низкого качества.

Во-вторых, продолжает Антон Покатович из «БКС Премьер», основа роста российской экономики на ближайшую перспективу в виде нацпроектов сохраняет высокий уровень неопределённости. Пока эффект от них оценить невозможно, поэтому всё ещё можно наблюдать за ослаблением как инвестиционной, так и экспортной компоненты роста российского ВВП. В результате все надежды концентрируются во втором полугодии в плоскости таких вопросов, как «сможет ли государство решиться на значительное расширение бюджетных расходов и формирование импульса для роста со стороны госинвестиций через призму нацпроектов?», заключает аналитик.