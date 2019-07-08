https://static.news.ru/photo/f3801ab0-a184-11e9-8762-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центробанк не видит необходимости расследовать якобы преждевременную публикацию данных по инфляции в РФ за июнь. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своём официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата (в разделе «Официальная статистка/Потребительские цены/Центральная база статистических данных»). Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля, — говорится в сообщении Банка России.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин призвал Росстат и ЦБ провести служебное расследование из-за преждевременной публикации данных по инфляции в России за июнь. В регуляторе такой необходимости не видят.

Как следует из опубликованных ЦБ данных, рост потребительских цен в июне снизился до 4,7% в годовом выражении. В мае показатель составлял 5,1%, писал News.ru.