Банк России может провести в 2019 году два снижения ключевой ставки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Возможно и два снижения ключевой ставки в этом году, — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о сигнале, который ЦБ подаёт участникам рынка.
Ранее в пятницу, 14 июня, ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5%. В своём сообщении регулятор указал, что будет рассматривать возможность очередного смягчения монетарной политики на одном из ближайших заседаний (оно намечено на конец июля), писал News.ru.