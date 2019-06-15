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Реальные располагаемые доходы населения России будут расти более ускоренными темпами в 2020–2021 годах, чем в 2019. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, сдерживанию темпов роста реальных доходов способствовало также повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. ЦБ ожидает, что темпы роста расходов домохозяйств на конечное потребление будут ускоряться...