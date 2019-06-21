Кредитование физических лиц не должно быть единственным драйвером для роста бизнеса банков, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По её словам, в настоящее время регулятор принимает меры по охлаждению данного сегмента, чтобы не допустить возникновения опасной закредитованности граждан, передаёт
Ранее экономист Михаил Делягин в интервью News.ru призвал Центробанк обратить внимание на кредитование россиян.
Как писал News.ru, в ходе прямой линии Путин обратил внимание Центробанка на опасность возникновения «пузырей» в сегменте потребительского кредитования.