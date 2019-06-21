https://static.news.ru/photo/5d436702-9403-11e9-bb28-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кредитование физических лиц не должно быть единственным драйвером для роста бизнеса банков, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, в настоящее время регулятор принимает меры по охлаждению данного сегмента, чтобы не допустить возникновения опасной закредитованности граждан, передаёт ПРАЙМ .

Ранее экономист Михаил Делягин в интервью News.ru призвал Центробанк обратить внимание на кредитование россиян.

Как писал News.ru, в ходе прямой линии Путин обратил внимание Центробанка на опасность возникновения «пузырей» в сегменте потребительского кредитования.