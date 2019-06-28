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Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и строительство оказались самыми невыгодными для банков сегментами кредитовая. Это следует из аналитического доклада ЦБ о потребительском кредитовании.

По оценкам регулятора, эти три отрасли приносят кредитным организациям самую низкую доходность на капитал — минус 5,3%, минус 1,9% и 0,8% соотвественно.

В то же время самыми выгодными сегментами являются ипотека, крупнейшие добывающие компании, малые и средние предприятия, потребительские кредиты. Последние приносят банкам свыше 17% доходности на капитал благодаря хорошему качеству самих займов в совокупности с относительно более высокими ставками, поясняет регулятор.

Как ранее писал News.ru, россиянам при оформлении ипотеки необходимо сформировать запас в два-четыре платежа. Об этом рассказал вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.