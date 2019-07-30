https://static.news.ru/photo/2f82e5f8-b2cc-11e9-93a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Наблюдаемая населением России инфляция опустилась в июле этого года на 0,3 процентного пункта — до 9,9%. Это следует из доклада ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения в июле».

Это снижение отражает динамику фактической инфляции, которую фиксирует Росстат, указывает Центробанк.

При этом инфляционные ожидания граждан на ближайшие 12 месяцев остались неизменными по сравнению с июнем, сохранившись на уровне 9,4%. Она остается практически неизменной четвёртый месяц подряд после небольшого снижения в марте 2019-го.

На этом фоне ухудшились инфляционные ожидания россиян, у которых есть сбережения. Показатель подрос на 0,3 п.п., достигнув 8,6%.

Напротив, оценки населением будущего темпа роста цен, у которого нет сбережений, стали более оптимистичными, снизившись также на 0,3 п.п., до 9,7%.

Ранее News.ru писал, что динамика потребительского спроса в России улучшилась в июне этого года. Об этом сообщил Центробанк в информационно-аналитическом материале «Экономика: факты, оценки, комментарии».