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Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев заявил, что ведомство может начать процедуру финансового оздоровления больших региональных банков.

Речь идёт о финансовых организациях, не имеющих системное значение для всей страны, однако важных для конкретных регионов, передаёт его слова ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент крупнейшие банки с проблемами уже прошли процедуру санации.

Но реалии любой банковской системы таковы, что какой-либо из банков, не системно-значимый для страны, но системно-значимый для региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровления, — добавил он.

Как ранее писал News.ru, банки, которые санирует ЦБ, не должны долго оставаться на балансе регулятора, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, срок владения организациями для Центробанка должен быть ограничен.

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