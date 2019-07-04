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Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев заявил, что ведомство может начать процедуру финансового оздоровления больших региональных банков.

Речь идёт о финансовых организациях, не имеющих системное значение для всей страны, однако важных для конкретных регионов, передаёт его слова ТАСС .

Он отметил, что в настоящий момент крупнейшие банки с проблемами уже прошли процедуру санации.

Но реалии любой банковской системы таковы, что какой-либо из банков, не системно-значимый для страны, но системно-значимый для региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровления, — добавил он.