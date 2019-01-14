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ЦБ: максимальная ставка по вкладам в рублях снова выросла

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в третьей декаде декабря 2018 года снова возросла. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.

Из материалов ЦБ следует, что максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях продолжает расти четвёртый месяц подряд. По итогам третьей декады декабря она достигла максимального значения за 2018 год, составив 7,43%. Во второй декаде месяца показатель находился на уровне 7,4%. Таким образом, по сравнению с предыдущими 10 днями ставка выросла на 0,03 процентного пункта.

Активный рост ставки по вкладам начался с первой декады августа 2018 года, когда средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков равнялась 6,319%. На нынешнем уровне ставка по вкладам последний раз была в ноябре 2017 года, в первой декаде месяца она составляла 7,395%.

Мониторинг проводился среди 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.

В число крупнейших банков по объёму привлечённых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Как ранее писал News.ru, ухудшение банками условий по уже открытым вкладам населения повлечёт за собой расследование. Об этом говорится в совместном заявлении Федеральной антимонопольной службы и Банка России.


#ЦБ #рубль #ставка #вклады
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