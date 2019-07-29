https://static.news.ru/photo/475fd850-b1d4-11e9-a44e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Объём операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина составил 12,8 млрд рублей. Исходя из бюджетного правила, ведомство должно направить на эти операции с 5 июля по 6 августа 231 млрд рублей — по 10 млрд в день.

Для покупок валюты ЦБ использует сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчёты по которым проводятся на следующий торговый день.

Минфин начал покупки валюты на рынке в 2017 году для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета — в 2018 году это было суммарно 4,2 трлн рублей. Купленная валюта раз в год переводится в Фонд национального благосостояния, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что организация азартных игр не должна попасть под «регуляторную гильотину», корректировка в отрасли осуществляется не ради создания условий для развития этого бизнеса, а для защиты интересов граждан, считает Минфин. Ведомство направило соответствующее письмо в аппарат правительства.