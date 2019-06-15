Центробанк рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив, что это не вопрос ближайшего времени.
Действительно, Central Bank Digital Currency (цифровая валюта центробанков. — Ред.) не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность, — сказала она, выступая в «Сколково».
Глава финансовой организации подчеркнула, что при реализации подобных технологий необходимо учитывать их надёжность. Кроме того, она отметила, что авторы идеи изучат преимущества цифровой валюты над другими проектами, передаёт
Как ранее писал News.ru, Международный валютный фонд предложил центробанкам изучить вопрос об эмиссии собственной цифровой валюты. Этот способ компенсирует снижение использования наличных денег.