https://static.news.ru/photo/c27b1192-8f7b-11e9-9837-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.

Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив, что это не вопрос ближайшего времени.

Действительно, Central Bank Digital Currency (цифровая валюта центробанков. — Ред.) не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность, — сказала она, выступая в «Сколково».

Глава финансовой организации подчеркнула, что при реализации подобных технологий необходимо учитывать их надёжность. Кроме того, она отметила, что авторы идеи изучат преимущества цифровой валюты над другими проектами, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Международный валютный фонд предложил центробанкам изучить вопрос об эмиссии собственной цифровой валюты. Этот способ компенсирует снижение использования наличных денег.