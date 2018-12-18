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ЦБ подал иск о банкротстве банка «Первомайский»

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Центральный банк направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о банкротстве лишённого лицензии банка «Первомайский». По данным регулятора, организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска.

Лицензия у «Первомайского» была отозвана 23 ноября. ЦБ сообщил, что ключевым направлением деятельности кредитной организации было кредитование физических и юридических лиц, в том числе связанных с банком, а основным источником финансирования стали средства населения — около 70% пассивов. При этом более 40% кредитного портфеля сформировано из низкокачественной ссудной задолженности.

По данным на 1 ноября, «Первомайский» занимал 204-е место по величине активов в банковской системе РФ, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что почти 9 млн кредитных карт было выдано населению в январе–октябре текущего года. Такие данные следуют из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За 10 месяцев 2018 года банки выдали на 69,2% кредитных карт больше, чем за аналогичный период прошлого года.


#банки #ЦБ #БАНКРОТСТВО #краснодар #иски
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