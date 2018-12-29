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ЦБ: ипотечная ставка начала расти

News.ru

экономика [ версия для печати ]

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в российской валюте возросла в ноябре до 9,52%. Такая информация следует из материалов Банка России.

До этого, в течение сентября и октября, уровень ставки находился на минимальном уровне, составляя 9,41%.

Также в ноябре увеличилась задолженность граждан по ипотеке. Рост за месяц составил 2,5%, до 6,32 трлн рублей. Увеличился уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам — заёмщики должны кредитным организациям 60,9 млрд рублей.

Согласно данным регулятора, в ноябре были выданы ипотечные кредиты на рекордную сумму в 301 млрд рублей. Показатель увеличился на 29% год к году. Предыдущий рекорд по рекордным объёмам ипотечного кредитования был установлен в октябре — россияне взяли в ипотеку 299,8 млрд рублей. Таким образом, за два месяца осени в ипотеку взяли больше, чем в первом квартале 2018 года.

Ставки по ипотеке возросли после того, как ЦБ дважды повысил ключевую ставку, которая сегодня составляет 7,75%.

Ипотека становится всё более дорогим удовольствием для россиян. Для расплаты по кредиту на покупку жилья гражданам приходится отдавать ежемесячно в среднем уже свыше 72% дохода, подсчитал News.ru.


#рынок #ЦБ #ставка #ипотека
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