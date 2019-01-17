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ЦБ: инфляция в январе ускорится до 5%

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Инфляция в России по итогам января ускорится до 5%. Об этом рассказал глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в ходе Гайдаровского форума.

По словам Морозова, в годовом выражении уровень инфляции в январе 2019 года составит 5%.

«Нужно сказать, что в том диапазоне оценок, что мы давали — 0,6−1,5 процентных пункта для возможного влияния НДС на общий прирост цен, мы точно уходим от верхнего уровня оценки», — сказал представитель ЦБ.

В то же время в 2020 году произойдёт снижение инфляции, полагает Морозов. Возвращение показателя к целевому уровню произойдет уже в первом квартале 2020 года, мы увидим инфляцию в 4% уже в будущем году, отметил он.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева заявляла, что инфляция в РФ может ускориться до 5,5−6% в годовом выражении уже в первом квартале 2019 года, писал News.ru.


#инфляция #прогноз #ЦБ
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