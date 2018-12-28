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ЦБ: инфляционные ожидания граждан возросли

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Так в декабре 2018 года инфляционные ожидания увеличились до 10,2%. Такая информация следует из материалов Банка России.

Месяцем ранее показатель составлял 9,8%. Таким образом инфляционные ожидания населения выросли в декабре на 0,4%.

По данным ЦБ, в конце года на ожиданиях населения негативно сказалось предстоящее повышение НДС. В декабре 6% респондентов отметили этот фактор как возможную причину роста цен. (А ноябре показатель составлял 2%. В то же время около пяти процентов опрошенных отметили, что в преддверии Нового года участились публикации в СМИ, относительно возможного роста цен.

Согласно прогнозам регулятора на сегодняшний день, по итогам 2019 года ожидается инфляция на уровне 5-5,5%. В то же время Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года. В 2020 году регулятор прогнозирует её возвращение к 4%.

Как ранее писал News.ru, рост цен на нефть негативно влияет на инфляцию в России, следует из материалов Центробанка. Чем дороже чёрное золото, тем больше его котировки вносят вклад в рост цен, подсчитали в ЦБ.


#инфляция #ЦБ #статистика
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