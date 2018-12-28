ЦБ: инфляционные ожидания граждан возросли

https://news.ru/storage/news/d742f8b15ace2ec4f678ac5b491393e3/e60446a1-d3ee-48b8-97df-1de7ba7aba09_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Так в декабре 2018 года инфляционные ожидания увеличились до 10,2%. Такая информация следует из материалов Банка России.

Месяцем ранее показатель составлял 9,8%. Таким образом инфляционные ожидания населения выросли в декабре на 0,4%.

По данным ЦБ, в конце года на ожиданиях населения негативно сказалось предстоящее повышение НДС. В декабре 6% респондентов отметили этот фактор как возможную причину роста цен. (А ноябре показатель составлял 2%. В то же время около пяти процентов опрошенных отметили, что в преддверии Нового года участились публикации в СМИ, относительно возможного роста цен.

Согласно прогнозам регулятора на сегодняшний день, по итогам 2019 года ожидается инфляция на уровне 5-5,5%. В то же время Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года. В 2020 году регулятор прогнозирует её возвращение к 4%.

Как ранее писал News.ru, рост цен на нефть негативно влияет на инфляцию в России, следует из материалов Центробанка. Чем дороже чёрное золото, тем больше его котировки вносят вклад в рост цен, подсчитали в ЦБ.