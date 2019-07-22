https://static.news.ru/photo/9a6ec678-ac93-11e9-aa0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что возможность включения в чёрный список организаторов финансовых пирамид и нелегальных кредиторов будет рассмотрена осенью.

В чёрном списке ЦБ содержится информация о лицах, чья репутация вызывает сомнения у регулятора.

По мнению представителя ЦБ, список необходимо дополнить бенефициарами, организаторами финансовых пирамид, нелегальными кредиторами и другими, передаёт ТАСС .

В России в I полугодии 2019 года было зафиксировано более 1650 обращений в отношении «чёрных» кредиторов.

Как ранее писал News.ru, эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян. Согласно докладу, представленному на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, чаще всего остаться без денег рискуют пользователи мобильных устройств. Этому способствует низкая киберграмотность населения, банальная неосторожность пользователей и кража гаджетов.