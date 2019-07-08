https://static.news.ru/photo/bdcf5332-a179-11e9-a685-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Уровень инфляции в РФ замедлился в июне. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Согласно информации регулятора, рост потребительских цен в июне снизился до 4,7% в годовом выражении. В мае показатель составлял 5,1%.

Руководитель департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов ранее заявлял, что инфляция по итогам июня опустится ниже 5% на фоне хорошей погоды и раннего урожая.

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция к концу текущего года будет находиться в диапазоне 4,2–4,7%, а далее замедлится до целевого уровня в 4%.

Как ранее писал News.ru, увеличение стоимости на пшено (73,6%) и капусту (72,8%) в прошлом году превзошло средний уровень инфляции в 17 раз. Третье место по росту цен заняло топливо (30,8%) из-за подорожания нефти, сообщал Росстат.