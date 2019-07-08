Уровень инфляции в РФ замедлился в июне. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Согласно информации регулятора, рост потребительских цен в июне снизился до 4,7% в годовом выражении. В мае показатель составлял 5,1%.
Руководитель департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов ранее заявлял, что инфляция по итогам июня опустится ниже 5% на фоне хорошей погоды и раннего урожая.
Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция к концу текущего года будет находиться в диапазоне 4,2–4,7%, а далее замедлится до целевого уровня в 4%.
Как ранее писал News.ru, увеличение стоимости на пшено (73,6%) и капусту (72,8%) в прошлом году превзошло средний уровень инфляции в 17 раз. Третье место по росту цен заняло топливо (30,8%) из-за подорожания нефти, сообщал Росстат.