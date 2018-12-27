ЦБ: дорогая нефть ускоряет инфляцию в России

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Рост цен на нефть негативно влияет на инфляцию в России, следует из материалов Центробанка. Чем дороже чёрное золото, тем больше его котировки вносят вклад в рост цен, подсчитали в ЦБ.

«Воздействие налогового манёвра на инфляцию зависит от динамики мировых цен на нефть», — говорится в документе.

Нейтральная цена нефти, не разгоняющая инфляцию, составляет $60 за баррель. Самый большой вклад в удорожание товаров и услуг в России вносит «бочка» при цене $90. При таких котировках инфляция ускоряется на 0,8 п. п., оценивают в регуляторе. В то же время при стоимости барреля отечественной Urals в $35 влияние цены нефти на инфляцию будет отрицательным, составив минус 0,7 п. п.

В краткосрочной перспективе регулятор видит опасность для разгона инфляции в том, что ожидаемый в связи с налоговым манёвром рост затрат и издержек будет с опережением заложен в цену производимых товаров и услуг.

Как ранее писал News.ru, министр энергетики РФ Александр Новак считает, что, несмотря на снижение цен на нефть, в течение первого полугодия 2019 года ситуация стабилизируется. Это случится благодаря сделке ОПЕК+ и обычному росту спроса летом.