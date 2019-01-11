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ЦБ допустил снижение спроса на ипотеку из-за роста ставок

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Банк России не исключил, что рост кредитных ставок, вызванных повышениями ключевой ставки, может в итоге привести к снижению спроса на ипотеку.

В ЦБ, как пишет РБК, называют ещё несколько факторов влияния на ипотечный спрос. Это динамика цен на недвижимость, доходы населения, уровень инфляции и срок кредитования.

В сентябре и октябре ипотечные ставки находились на исторически низком уровне. Они пошли вверх после сентябрьского повышения Центробанком ключевой ставки.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях за ноябрь составила 9,52%, в октябре она составляла 9,41%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство продолжает работу по установке льготных ипотечных ставок для российских семей. По её словам, недавно был подписан документ, подразумевающий снижение ипотечной ставки на Дальнем Востоке с 6% до 5%, информирует News.ru.


#ЦБ #кредиты #ипотека
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