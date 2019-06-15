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Напряжённость на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть. США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском проливе, поскольку считают правящий в стране режим террористическим. Несмотря на это, факторы давления на мировые нефтяные цены сохраняются. В основном опасения связаны с замедлением экономического развития государств из-за продолжающейся торговой войны между Штатами и Китаем, считает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

После того как страны ОПЕК понизили прогноз по росту спроса на нефть в течение этого года, цены на «чёрное золото» прекратили, по сути, рост. Вновь волна опасений охватила участников рынка,...