Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, сообщает ЦБ в релизе. Следующее заседание запланировано на 26 июля 2019 года.
Но регулятор уточняет: такое развитие событий возможно при реализации базового сценария.
ЦБ также указывает на возможность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.
Центробанк 14 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5%. Это первое смягчение с декабря 2018-го, когда ставка выросла до 7,75%. Между тем ЦБ не раз в этом году заявлял о возможности смягчить монетарную политику уже во II–III кварталах 2019-го.