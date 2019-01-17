ЦБ: чистый отток капитала из РФ ускорился

https://news.ru/storage/news/dcd599f27531cfa75ef03ad77154033b/7c86df91-f78e-4868-9f83-01711278c545_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В 2018 году значительно вырос чистый отток капитала из России. По данным Центробанка, показатель увеличился в 2,7 раза год к году.

Как следует из материалов ЦБ, общий объём средств достиг $67,5 млрд. Годом ранее показатель составлял $25,2 млрд.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило $67,5 млрд», — сообщает ЦБ.

Как разъясняет регулятор, в 2018 году сохранилась тенденция на уменьшение внешних обязательств банков и увеличение их иностранных активов на фоне возросших поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки её покупок в рамках бюджетного правила. Рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов объясняется не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств, сообщает ЦБ.

Чистый отток средств нерезидентов из российских ОФЗ и евробондов составил в четвёртом квартале 2018 года $600 млн. По итогам 2018 года отток достиг $5,2 млрд.

Как ранее сообщал News.ru, по состоянию на 1 декабря в собственности иностранцев находилось 24,7% облигаций федерального займа России.