ЦБ: Банковский сектор РФ нарастил прибыль в полтора раза

https://news.ru/storage/news/5bb527b6b0c1bbc8e38952b1bf89054f/2196c894-f0e4-47bf-8814-4585d4e9afce_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Прибыль банковского сектора России за одиннадцать месяцев 2018 года увеличилась в 1,5 раза. Об этом сообщает Банк России.

Совокупный объём прибыли банковского сектора составил в январе-ноябре 1 трлн 279 млрд рублей. Как отмечается в сообщении регулятора, на финансовом результате отразились показатели банков, которые проходят процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учёта этих данных прибыль банковского сектора — 1,7 трлн рублей, сообщил Банк России.

Прибыль банков в ноябре 2018 года достигла 97 млрд рублей.

Банки также нарастили объём кредитования российской экономики на 10,4%, отмечают в Центробанке. Так, портфель кредитов нефинансовым организациям увеличился с начала года на 6%, розничное кредитование выросло на 21,4%.

Депозиты и средства организаций на счетах увеличились за отчётный период на 2,5%, а вклады физических лиц — на 2,4%.

Как ранее писал News.ru, размер активов системно значимых банков составляет 67,2% от активов всей банковской системы РФ. На 1 сентября 2018 года показатель достиг объёма 59,7 трлн рублей.