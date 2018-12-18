ЦБ: Банковский сектор РФ нарастил прибыль в полтора раза

Прибыль банковского сектора России за одиннадцать месяцев 2018 года увеличилась в 1,5 раза. Об этом сообщает Банк России.
Совокупный объём прибыли банковского сектора составил в январе-ноябре 1 трлн 279 млрд рублей. Как отмечается в сообщении регулятора, на финансовом результате отразились показатели банков, которые проходят процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учёта этих данных прибыль банковского сектора — 1,7 трлн рублей, сообщил Банк России.
Прибыль банков в ноябре 2018 года достигла 97 млрд рублей.
Банки также нарастили объём кредитования российской экономики на 10,4%, отмечают в Центробанке. Так, портфель кредитов нефинансовым организациям увеличился с начала года на 6%, розничное кредитование выросло на 21,4%.
Депозиты и средства организаций на счетах увеличились за отчётный период на 2,5%, а вклады физических лиц — на 2,4%.
Как ранее писал News.ru, размер активов системно значимых банков составляет 67,2% от активов всей банковской системы РФ. На 1 сентября 2018 года показатель достиг объёма 59,7 трлн рублей.