ЦБ: банковская розница уйдёт в цифровой формат за три года

https://news.ru/storage/news/a9fc8a7a74fe143d595a7a15a1c5cc06/5d7217c5-f2fb-41e6-b0d4-0abfb338e37e_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Весь розничный банковский бизнес перейдёт к цифровому формату взаимодействия. Такой прогноз дал зампред Банка России Василий Поздышев.

Как рассказал Поздышев в интервью газете «Известия», идёт активное развитие банковских онлайн-платформ и в течение трёх-пяти лет можно ожидать перехода банковской розницы к цифровому формату. Корпоративные клиенты также смогут в обозримом будущем пользоваться документами в электронном виде, а не приезжать в банк с кипами бумаг, надеется представитель ЦБ. По его словам, главная проблема на пути цифровизации банковской системы на сегодняшний день взаимосвязана с работой судебной системы, которая не принимает оцифрованную информацию, требуя либо оригинал документа, либо его нотариально заверенную копию.

В то же время Банк России планирует создать реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях. Работу планируют закончить уже к началу 2020 года, сообщил Поздышев. Также будет создан реестр залогов, с помощью которого кредитные организации смогут оперативно проверить реальную стоимость активов клиента и не заложены ли они в другом банке.

В банковской системе России существует серьезная проблема, считает Поздышев, которая заключается в скрываемом банками риске концентрации.

«Особенность российской экономики заключается в том, что на протяжении многих лет реальные собственники бизнеса всячески прятали свою юридическую связь с ним», — отметил зампред ЦБ.

По его словам, Центробанк получил полномочия принимать решение о связанности сторон. Теперь регулятор будет с помощью технологии больших данных собирать информацию не только из банков, но и из разных реестров и в целом из Интернета, чтобы анализировать связанность лиц.

В целом, банки трансформируются в открытые экосистемы, а регулятор окажет поддержку тем кредитным организациям, у кого на это не хватит ресурсов, заявил Поздышев.