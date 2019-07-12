Приказом Банка России лицензия Национального банка взаимного кредита аннулирована. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Данное решение было принято в связи с решением акционеров кредитной организации о добровольной ликвидации.
В сообщении ЦБ отмечается, что представленные регулятору отчетные данные свидетельствуют о том, что АКБ «НБВК» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов, говорится в сообщении.
Ранее Банк России Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух небанковских кредитных организаций, писал News.ru.