https://static.news.ru/photo/daea6ae0-a478-11e9-b50b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Приказом Банка России лицензия Национального банка взаимного кредита аннулирована. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Данное решение было принято в связи с решением акционеров кредитной организации о добровольной ликвидации.

В сообщении ЦБ отмечается, что представленные регулятору отчетные данные свидетельствуют о том, что АКБ «НБВК» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов, говорится в сообщении.

Ранее Банк России Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух небанковских кредитных организаций, писал News.ru.