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ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Банк России аннулировал лицензии на деятельность ряда форекс-дилеров. Такие данные следуют из материалов регулятора.

Как сообщает ЦБ РФ, аннулирование лицензий затронуло «Форекс Клуб», «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Трастфорекс» и «Фикс Трейд».

Действие лицензий прекращается с 27.12. 2019.

Перечисленные участники рынка должны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 27.01.2019, говорится в сообщении регулятора.


#рынок #ЦБ #лицензии
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