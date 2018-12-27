ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

Банк России аннулировал лицензии на деятельность ряда форекс-дилеров. Такие данные следуют из материалов регулятора.
Как сообщает ЦБ РФ, аннулирование лицензий затронуло «Форекс Клуб», «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Трастфорекс» и «Фикс Трейд».
Действие лицензий прекращается с 27.12. 2019.
Перечисленные участники рынка должны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 27.01.2019, говорится в сообщении регулятора.