ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

https://news.ru/storage/news/5ea736d0e80c102b61319183b3da3f8b/9fe49072-f60d-4384-bc49-77087a605c82_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Банк России аннулировал лицензии на деятельность ряда форекс-дилеров. Такие данные следуют из материалов регулятора.

Как сообщает ЦБ РФ, аннулирование лицензий затронуло «Форекс Клуб», «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Трастфорекс» и «Фикс Трейд».

Действие лицензий прекращается с 27.12. 2019.

Перечисленные участники рынка должны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 27.01.2019, говорится в сообщении регулятора.