Бывшие руководители «ФК Открытие» попали под следствие

https://news.ru/storage/news/ceb523676d5cad0dd8b6844630b64945/cd6a28ba-f8a4-4983-a730-aff11dcfe98b_850.jpg Владимир Астапкович/РИА Новости

Уголовное дело заведено в отношении неустановленных лиц и бывшего высшего менеджмента «ФК Открытие». Об этом рассказал журналистам председатель правления банка Михаил Задорнов.

В интервью газете «Ведомости» Задорнов сообщил, что весной 2018 года Следственный комитет возбудил дело после того, как временная администрация банка обратилась в прокуратуру с заявлением по поводу сделок, проводившихся в кредитной организации до того, как в конце августа 2017 года «ФК Открытие» попал в Фонд консолидации банковского сектора Центробанка.

Речь идёт о том, что незадолго до решения ЦБ, «ФК Открытие» произвёл покупку облигаций «О1 Груп Финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца, а затем О1 Group и аффилированные с ней компании досрочно погасили кредиты в банке и выкупили облигации по договорам РЕПО при помощи полученных от сделки денег.

Как следует из постановления арбитражного суда, «О1 Груп Финанс» провела размещение пяти выпусков облигаций на сумму 87 млрд рублей, по трём из них объявлен дефолт. В то же время на балансе «Открытия» обнаружились ценные бумаги выпуска на 40 млрд рублей, срок погашения которых 2032 год, выплаты до указанной даты не предусматриваются, а последняя сделка с этими бумагами осуществлялась на Мосбирже более года назад.

По словам Задорнова, уже выиграно два суда, кредиты с залогами на балансе «ФК Открытие» на 34 млрд рублей заменены бумагами O1 Group. Аналогичные действия на 22 млрд рублей проведены на балансе Рост Банка.

Как ранее писал News.ru, Банк «ФК Открытие» передал в банк «Траст» непрофильные активы в размере 438 млрд рублей. В результате была погашена задолженность кредитной организации перед ЦБ РФ.