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Британская валюта спокойно реагирует на поражение Мэй

Then Chih Wey/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Курс британской валюты достаточно спокойно реагирует на поражение Терезы Мэй в парламенте. Фунт отыгрывает позиции к доллару США, несмотря на ослабление сразу после оглашения итогов голосования.

По состоянию на 13:19 мск фунт стерлингов успешно восстанавливает свои позиции и валютная пара GBP/USD торгуется на отметке 1,2871. Таким образом, британская валюта укрепляется на 0,1% по отношению к американской.

Как отмечает эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова, стойкость британской национальной валюты весьма примечательна, особенно на фоне рисков жёсткого Brexit, а также угрозы того, что страна может остаться в экономической и политической изоляции, а тесные дружеские отношения с ЕС могут остаться в прошлом.

Проект договора о выходе, составленный и согласованный Терезой Мэй еще в ноябре прошлого года, готовился полтора года и шансы на то, что правительство быстро выработает альтернативный вариант соглашения незначительны, отмечает эксперт. Даже если это и удастся, новую редакцию проекта вновь потребуется согласовывать с Брюсселем, который выступал против пересмотра.

По мнению эксперта «Международного финансового центра», существует риск того, что Мэй подаст в отставку. В этом случае вероятен сценарий, при котором Великобританию ждёт обострение политического кризиса, также вырастут шансы, что в стране проведут повторный референдум, по итогам которого Brexit может быть отменён.

Эксперт напоминает, что статья 50 Лиссабонского договора подразумевает выход из ЕС страны, принявшей такое решение, в срок до двух лет. В случае Великобритании этот срок истечёт 29 марта 2019 года, если Мэй останется на посту премьера, скорее всего, она будет договариваться с ЕС о продлении этого периода до июля. В этом случае британский фунт получит краткосрочную поддержку и его восстановление может продолжиться, полагает Прохорова.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #Brexit #валюта #фунтстерлингов #голосование
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