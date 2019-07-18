https://static.news.ru/photo/af1a1b24-a8e5-11e9-b09c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британию ждёт экономический спад в следующем году в случае Brexit без соглашения. Такая информация содержится в прогнозе управления бюджетной ответственности страны.

Согласно прогнозу, британская экономика вступит в рецессию в 2020 году. ВВП страны станет на 3% ниже, если выход из ЕС произойдёт без сделки, пишет Times .

Ранее News.ru сообщал, что пока британские консерваторы определяются с новым лидером партии, которому предстоит занять и пост премьер-министра Соединённого Королевства, в различных ведомствах растёт обеспокоенность проблемами, с которыми столкнётся страна в случае выхода из Евросоюза без сделки. Разговоры о возможных в такой ситуации общественных беспорядках ходят уже давно, теперь же вполне реальной видится опасность бунтов в тюрьмах Великобритании.