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Brexit без сделки обойдётся Великобритании в 8% ВВП

Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Если Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, это дорого обойдётся экономике страны. Могут быть потеряны тысячи рабочих мест, а ВВП потеряет до 8%.

В преддверии голосования в Палате общин по проекту соглашения об условиях Brexit такие данные опубликовала газета The Guardian, ссылаясь на информацию Конфедерации британской промышленности (КБП).

По мнению главы КБП Кэролин Фейрберн, текущие договорённости Брюсселя и Лондона можно считать определённым решением проблем, так как они предусматривают переходный период, который позволит сгладить ситуацию в экономике Великобритании. В этой связи Фейрберн призвала парламентариев не исходить только из политических соображений при голосовании. 

Глава Банка Англии Марк Карни, ранее также делал пессимистичные прогнозы, касающиеся выхода страны из Евросоюза без сделки. По его мнению, при наихудшем сценарии поход в магазин станет на 10% дороже.

В Центробанке Великобритании также допускают девальвацию курса национальной валюты на четверть, потерю всех торговых соглашений с другими странами и падение ВВП на 8% к 2023 году.

Как ранее писал News.ru, 25 ноября главы 27 стран Европейского союза одобрили со своей стороны соглашение с Великобританией о её выходе из состава организации. Об этом сообщал председатель Европейского совета Дональд Туск.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #сделка #ВВП #Brexit
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