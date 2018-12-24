Цена на нефть Brent упала на более чем 5% за день

https://news.ru/storage/news/f02425a0f41ea15d1e14546be2c84128/d89dac60-44e0-477c-a459-a715a4dd2b8f_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов. Стоимость нефти эталонных марок упала более чем на 5%.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent упала до $51,12 за баррель. Стоимость снизилась на 5,51%. Цена февральских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI опустилась до $42,97 за баррель. WTI подешевела на 5,75%.

Как ранее писал News.ru, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК+ надеется ликвидировать избыток нефтяных продуктов на рынке в первой половине 2019 года. Представитель ОАЭ отметил, что Казахстану предложили войти в состав мониторингового комитета ОПЕК+.

Также в комитет могут войти представители Ирана и Ирака. Сейчас он состоит из шести стран: России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Омана и Алжира.