Бренд Guess оштрафован на десятки миллионов евро

https://news.ru/storage/news/35c55739f71b78a417c7efd6d2353726/ab920b96-aae9-4d91-8055-48deaa039f2f_850.jpg Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Нарушения правил конкуренции Евросоюза обернулись для американского бренда одежды Guess штрафом в 40 миллионов евро. Решение о наложении взыскания было принято Еврокомиссией.

Суть допущенных компанией нарушений состоит в том, что её дистрибуторские контракты устанавливали ограничения для ретейлеров в сфере интернет-продаж и распространения рекламы. Условия договоров позволяли Guess поддерживать искусственно завышенные розничные цены на свою продукцию в ряде стран Евросоюза. В частности, в Центральной и Восточной Европе одежда фирмы оказалась дороже на 5–10%, чем в Западной.

Бренд помогал расследованию и признал факт нарушений. Еврокомиссия учла это и сократила первоначальный размер штрафа вдвое, сообщается на сайте ведомства.

Бренд Guess основан в начале 80-х годов прошлого века. По всему миру насчитывается свыше 1000 магазинов компании, из которых более 30 располагаются на территории России.

Ранее News.ru писал о том, что актриса и модель Кейт Аптон обвинила одного из основателей и креативного директора Guess Пола Марчиано в сексуальных домогательствах. При этом никаких доказательств, подтверждающих обвинения в адрес Марчиано, она не представила.