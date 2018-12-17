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Бренд Guess оштрафован на десятки миллионов евро

Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Нарушения правил конкуренции Евросоюза обернулись для американского бренда одежды Guess штрафом в 40 миллионов евро. Решение о наложении взыскания было принято Еврокомиссией.

Суть допущенных компанией нарушений состоит в том, что её дистрибуторские контракты устанавливали ограничения для ретейлеров в сфере интернет-продаж и распространения рекламы. Условия договоров позволяли Guess поддерживать искусственно завышенные розничные цены на свою продукцию в ряде стран Евросоюза. В частности, в Центральной и Восточной Европе одежда фирмы оказалась дороже на 5–10%, чем в Западной.

Бренд помогал расследованию и признал факт нарушений. Еврокомиссия учла это и сократила первоначальный размер штрафа вдвое, сообщается на сайте ведомства.

Бренд Guess основан в начале 80-х годов прошлого века. По всему миру насчитывается свыше 1000 магазинов компании, из которых более 30 располагаются на территории России.

Ранее News.ru писал о том, что актриса и модель Кейт Аптон обвинила одного из основателей и креативного директора Guess Пола Марчиано в сексуальных домогательствах. При этом никаких доказательств, подтверждающих обвинения в адрес Марчиано, она не представила.


#евросоюз #штраф #конкуренция #одежда
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