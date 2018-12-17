BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины

https://news.ru/storage/news/6c3ba78ee40dfaf608a283f815e4d6dc/8a4d2751-5880-49bd-b1f4-1797d78c2281_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году. Об этом журналистам рассказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

Как рассказал Асланбейли в интервью агентству Trend, бурение двух разведочных скважин будет осуществлено на мелководье Апшерона, ещё по одной скважине на блоке месторождений «Шафаг-Асиман» и месторождении «Гобустан». По результатам бурений будут формироваться планы компании на последующие годы, сказал Асланбейли.

Компания также рассчитывает сохранить добычу на месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и «Шах Дениз» на текущем уровне. Объёмы среднесуточной добычи нефти на АЧГ в 2018 году составили 588 тыс. баррелей нефти, а добыча газа на «Шах Дениз» — 48 млн кубометров.

Компания BP Azerbaijan является оператором месторождений «Шах Дениз», «Азери-Чираг-Гюнешли», Shallow Water Absheron Peninsula, «Шафаг-Асиман» и «Гобустан».

Как ранее писал News.ru, в Москве состоялось 17-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном. В рамках мероприятия министр экономического развития России Максим Орешкин и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев подвели итоги совместной работы и обсудили перспективы торгово-экономических отношений между странами.