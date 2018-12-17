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BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году. Об этом журналистам рассказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

Как рассказал Асланбейли в интервью агентству Trend, бурение двух разведочных скважин будет осуществлено на мелководье Апшерона, ещё по одной скважине на блоке месторождений «Шафаг-Асиман» и месторождении «Гобустан». По результатам бурений будут формироваться планы компании на последующие годы, сказал Асланбейли.

Компания также рассчитывает сохранить добычу на месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и «Шах Дениз» на текущем уровне. Объёмы среднесуточной добычи нефти на АЧГ в 2018 году составили 588 тыс. баррелей нефти, а добыча газа на «Шах Дениз» — 48 млн кубометров.

Компания BP Azerbaijan является оператором месторождений «Шах Дениз», «Азери-Чираг-Гюнешли», Shallow Water Absheron Peninsula, «Шафаг-Асиман» и «Гобустан».

Как ранее писал News.ru, в Москве состоялось 17-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном. В рамках мероприятия министр экономического развития России Максим Орешкин и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев подвели итоги совместной работы и обсудили перспективы торгово-экономических отношений между странами.


#Азербайджан #скважины #месторождение #BP
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