BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины

Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году. Об этом журналистам рассказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.
Как рассказал Асланбейли в интервью агентству Trend, бурение двух разведочных скважин будет осуществлено на мелководье Апшерона, ещё по одной скважине на блоке месторождений «Шафаг-Асиман» и месторождении «Гобустан». По результатам бурений будут формироваться планы компании на последующие годы, сказал Асланбейли.
Компания также рассчитывает сохранить добычу на месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и «Шах Дениз» на текущем уровне. Объёмы среднесуточной добычи нефти на АЧГ в 2018 году составили 588 тыс. баррелей нефти, а добыча газа на «Шах Дениз» — 48 млн кубометров.
Компания BP Azerbaijan является оператором месторождений «Шах Дениз», «Азери-Чираг-Гюнешли», Shallow Water Absheron Peninsula, «Шафаг-Асиман» и «Гобустан».
Как ранее писал News.ru, в Москве состоялось 17-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном. В рамках мероприятия министр экономического развития России Максим Орешкин и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев подвели итоги совместной работы и обсудили перспективы торгово-экономических отношений между странами.