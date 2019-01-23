Борис Ротенберг лишился самолёта из-за санкций

https://news.ru/storage/news/0ba0602a2029ae5c07a6b525858f145c/d43f5ff4-6901-45e6-aca9-6b47f6aae50f_850.jpg Владимир Трефилов/РИА Новости

Борис Ротенберг

Предприниматель Борис Ротенберг из-за санкций Минфина США лишился своего бизнес-джета Bombardier Global 5000. Ранее личный самолёт по этой же причине потерял и его брат Аркадий.

«После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил приём платежей от компании — собственника самолёта и без уведомления продал воздушное судно», — рассказал РИА Новости представитель Бориса Ротенберга.

Цену банк определил самостоятельно и заёмщику её не сообщил. Самолёт Ротенберга стоимостью $25 млн был записан на кипрскую компанию Damstone Limited.

News.ru писал, что компания Аркадия Ротенберга выиграла тендер Общественной палаты на организацию мероприятий по развитию институтов гражданского общества и противодействию коррупции. Речь идёт об ООО «Гранат», 51% акций которого принадлежат миллиардеру. Цена контракта 46 млн рублей. Согласно конкурсной документации, исполнитель обязан провести 77 круглых столов, 27 общественных слушаний и семинаров, несколько форумов и конференций в 20 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Крым.