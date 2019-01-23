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Борис Ротенберг лишился самолёта из-за санкций

Борис Ротенберг Владимир Трефилов/РИА Новости

Борис Ротенберг

экономика [ версия для печати ]

Предприниматель Борис Ротенберг из-за санкций Минфина США лишился своего бизнес-джета Bombardier Global 5000. Ранее личный самолёт по этой же причине потерял и его брат Аркадий.

«После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил приём платежей от компании — собственника самолёта и без уведомления продал воздушное судно», — рассказал РИА Новости представитель Бориса Ротенберга.

Цену банк определил самостоятельно и заёмщику её не сообщил. Самолёт Ротенберга стоимостью $25 млн был записан на кипрскую компанию Damstone Limited.

News.ru писал, что компания Аркадия Ротенберга выиграла тендер Общественной палаты на организацию мероприятий по развитию институтов гражданского общества и противодействию коррупции. Речь идёт об ООО «Гранат», 51% акций которого принадлежат миллиардеру. Цена контракта 46 млн рублей. Согласно конкурсной документации, исполнитель обязан провести 77 круглых столов, 27 общественных слушаний и семинаров, несколько форумов и конференций в 20 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Крым.


#санкции #борисротенберг
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