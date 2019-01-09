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Болгария развивает партнёрство с SOCAR

Petar Petrov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Болгария занимается развитием стратегического партнёрства с азербайджанской нефтегазовой компанией SOCAR. Об этом заявили в болгарском Минэнерго.

В ведомстве прокомментировали агентству Report текущую ситуацию в энергетической сфере между Болгарией и Азербайджаном. Как сообщают в болгарском Минэнерго, поставка контрактного объёма в 1 млрд кубометров газа со второй фазы азербайджанского месторождения Шах-Дениз имеет для страны большое значение. В Болгарии рассчитывают, что после 2020 года газ с месторождения Шах Дениз — 2 будет обеспечивать 25−30% потребности страны в голубом топливе.

«Это сильно повысит нашу энергетическую безопасность и будет способствовать конкуренции на болгарском газовом рынке», — отметили в пресс-службе министерства.

При этом правительство страны ведёт активную работу в сфере обеспечения диверсификации поставок газа путём постройки соединительных линий с соседними странами.

В этой связи ключевое значение приобретает интерконнектор с Грецией (IGB). Сейчас проводятся основные тендерные процедуры, а коммерческая эксплуатация IGB намечена на 2020 год. Тогда же первые объёмы газа из Азербайджана пойдут на болгарский рынок, отметили в ведомстве.

В то же время Болгария поддерживает Азербайджан в его усилиях по постройке Южного газового коридора. В частности, Министерство энергетики Болгарии оказывает институциональную поддержку заявке SOCAR на грантовую программу для осуществления определённых мероприятий в ходе реализации трубопровода TANAP. Работа проходит в рамках энергетической программы CEF (Connecting Europe Facility), поддерживающей энергетические проекты Европейской комиссии, отметили в ведомстве.


#Азербайджан #Болгария #сотрудничество #SOCAR
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