Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС

https://news.ru/storage/news/037616d842c5d9fe2d20fac4546c95ea/29965309-a674-4717-8b92-9b1d3612b5a2_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания — оператор болгарской газотранспортной системы (ГТС) «Булгартрансгаз» объявила аукцион на бронирование мощностей в проекте расширения ГТС страны. Проектом предусматривается нарастить пропускную способность газопроводов от границы с Турцией в направлении Сербии, говорится в сообщении компании.

Как ожидается, новые мощности рассчитаны на голубое топливо из газопровода «Турецкий поток». Болгария планирует приобретать российский газ для собственных нужд, а также осуществлять его транзит в страны ЕС.

Комиссия по энергетике и водным ресурсам одобрила соответствующие документы 21 декабря. Проведение аукциона будет осуществляться с 21 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

На данном этапе компании будут подавать обязывающие заявки на бронирование мощностей ГТС. В случае экономической эффективности предложения подписываются соглашения на транспортировку газа.

Ранее в «Газпроме» сообщали о заинтересованности в участии в аукционе, однако решение об этом будет принято после оценки условий.

В рамках «Турецкого потока» планируется постройка двух ниток газопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров. По первой нитке будет осуществляться снабжение потребителей в Турции, вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Реализация проекта намечена до конца 2019 года.