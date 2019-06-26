https://static.news.ru/photo/efdcf5a4-97f2-11e9-8226-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paul Langrock/Nord Stream 2

Болгария планирует достроить ответвление «Турецкого потока» по территории страны до границы с Сербией до конца 2020 года. Об этом в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным заявила глава Народного собрания страны Цвета Караянчева.

По её словам, Болгария приступила к строительству в полном соответствии с европейскими директивами и не уклоняется от взятых на себя обязательств. В связи с этим в энергетическую стратегию государства были внесены изменения, которые позволят к концу 2020 года завершить создание ответвления от трубопровода, обеспечивающее поставки газа в другие европейские страны, отметила она.

Как ранее писал News.ru, сроки введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» могут быть сорваны из-за действий Дании, затягивающей согласование проекта. Об этом в ходе пресс-конференции Российско-германской внешнеторговой палаты заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.