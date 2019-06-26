https://static.news.ru/photo/4b2baec8-9893-11e9-8ab5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По состоянию на май этого года около 42,3% заёмщиков в России имели два и более кредитов. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно данным компании, практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды. При этом почти у 8% граждан имеется четыре и более кредитов.

По словам экспертов, в зоне риска по выходу в дефолт находится заёмщик, у которого три и более кредитов, отмечает РИА Новости .

По данным «Эквифакса», похожая ситуация складывается и на микрофинансовом рынке, где более 60% клиентов в мае обслуживали как минимум два займа.

News.ru ранее писал о том, что количество выданных автокредитов в мае 2019 года сократилось к апрелю на 17,5%. Регионами — лидерами по количеству выданных займов на покупку автомобиля стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.