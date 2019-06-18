Концерн BMW отзывает в Европе более полумиллиона машин, из них них почти 274 тысячи будут отозваны в Германии.
Причиной такого решения стали возможные проблемы с проводкой. Мера касается моделей E60, E61, E63 и E64 2002–2010 годов выпуска. При этом представители концерна отмечают, что реальная угроза возгорания возникала лишь в единичных случаях, сообщает
Как писал News.ru ранее, правительство РФ ввело балльную систему господдержки автопрома. Они будут начисляться за локализацию производства в стране и использование российских комплектующих и сырья.