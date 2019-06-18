https://static.news.ru/photo/e5ed84a0-923e-11e9-b9a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jan Woitas/ZB

Концерн BMW отзывает в Европе более полумиллиона машин, из них них почти 274 тысячи будут отозваны в Германии.

Причиной такого решения стали возможные проблемы с проводкой. Мера касается моделей E60, E61, E63 и E64 2002–2010 годов выпуска. При этом представители концерна отмечают, что реальная угроза возгорания возникала лишь в единичных случаях, сообщает Die Welt .

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