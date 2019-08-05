https://static.news.ru/photo/26a4c602-b77e-11e9-ba97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Доля евро в российском экспорте растёт по сравнению с долларом уже четыре квартала подряд. Валюта практически обогнала американский доллар в торговле с Европейским союзом и Китаем.

Также увеличился объём рублёвой торговли с Индией, а доля евро в ежегодном товарообороте России с Китаем выросла на $108 млрд, следует из данных ЦБ.

Эксперты считают, что не только Россия, но и Евросоюз заинтересован в снижении зависимости от доллара, пишет Bloomberg.

По мнению директора банка «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, полностью отказаться от доллара пока не получится. В частности, это касается торговли нефтью, информирует « Профиль ».

Как ранее писал News.ru, Россия в 2018 году стала мировым лидером по распродаже долларовых активов, значительно опередив Китай. Она также нарастила расчёты в альтернативных валютах, прежде всего, в юане, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ).