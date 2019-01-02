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Блокчейном в Крыму заинтересовались иностранцы

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Зарубежные компании проявляют интерес к блокчейн-проекту в Крыму, а именно — созданию инвестиционного фонда в криптовалютах и криптовалютной биржи. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства и постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

«У нас есть проект создания криптовалютного инвестиционного фонда, который сможет обеспечить реализацию различных инвестпрограмм на территории Крыма, а возможно, и за его пределами», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Также он подчеркнул, что «система оборота криптовалюты способна разрешить актуальную для крымских проектов проблему ухода от доллара и существующих банковских ограничений».

Блокчейном в Крыму, по словам Мурадова, особенно заинтересовались в Пекине, поскольку «в Китае большое количество стартапов в области криптовалюты, производителей криптооборудования и тех, кто работает в сфере блокчейн-технологий».

Как сообщал News.ru, в конце 2017 года Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) и компания «Констант Солюшенс Плюс» заявляли о намерении организовать в Севастополе первую на полуострове криптоплощадку. Авторы идеи собирались внедрить технологию блокчейн в сферу оказания государственных услуг, создать криптовалютную биржу на полуострове, специальные криптовалютные банкоматы и наладить законный оборот криптовалют. Также планировалось, что с помощью технологии блокчейн крымчане получат больше возможностей при оформлении кредитов или вкладов.


#китай #крым #блокчейн
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