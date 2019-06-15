https://static.news.ru/photo/688eb62e-8e91-11e9-8cf3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Arshad/xinhau/Global Look Press

Напряжённость на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть. США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском проливе, поскольку считают правящий в стране режим террористическим. Несмотря на это, факторы давления на мировые нефтяные цены сохраняются. В основном опасения связаны с замедлением экономического развития государств из-за продолжающейся торговой войны между Штатами и Китаем, считает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

После того как страны ОПЕК понизили прогноз по росту спроса на нефть в течение этого года, цены на «чёрное золото» прекратили, по сути, рост. Вновь волна опасений охватила участников рынка, и большая часть из них зафиксировала пусть и малую прибыль, но решила находиться пока вне рынка, — заявил он.

Заседание ОПЕК пройдёт уже скоро. Эксперт советует воздержаться от каких-либо поспешных действий в плане покупки или продажи фьючерсных контрактов:

Но спекулянты не дремлют. Множество алгоритмических торговых систем, заточенных под технические формации, мониторят важные ценовые уровни. При этом ключевым уровнем считает цена в $60 за баррель, — сказал специалист.

В конце июня волатильность на нефтяном рынке возрастёт. Восстановить котировки к ценовым уровням в $70--75 за баррель будет не так просто, прогнозирует Гасанов.

До 25--26 июня цена на нефть будет торговаться выше $60 за баррель, при условии, что США не начнут вновь серьёзно манипулировать запасами нефти и шокировать участников рынка, — подчеркнул он.

10 июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что если страны ОПЕК не договорятся о сокращении добычи нефти, то мировые цены на топливо могут упасть ниже отметки в $40 за баррель.

Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в I полугодии 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки было заключено в декабре 2018 года. Однако весной этого года цены на топливо заметно выросли на фоне обострения противостояния США и Ирана, писал News.ru.