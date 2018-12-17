Белорусы оказались счастливее россиян

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Россия не продвинулась вперёд в индексе благополучия

Россия заняла 59-е место в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года (Sustainable Economic Development Assessment, SEDA). Эту позицию она занимает с 2014 года, отмечает международная The Boston Consulting Group, подготовившая отчёт. По оценкам опрошенных News.ru экспертов, ничего хорошего в такой «стабильности» для России нет.

Методика SEDA была предложена в 2012 году в качестве одной из альтернатив традиционным методам анализа экономического развития на основе динамики ВВП. Она позволяет выяснить, насколько эффективно странам (всего в рейтинге фигурируют 152 участника) удаётся превращать валовой национальный доход (ВНД) в благополучие граждан независимо от уровня их заработков. Исследуются 10 параметров (включая здравоохранение, образование, инфраструктуру), относящихся к трём ключевым категориям — экономика, инвестиции, устойчивое развитие.

«Понизились показатели по здравоохранению»

Лидером рейтинга-2018 стала Норвегия, вторую строчку заняла Швейцария, третью — Исландия. Также в первую десятку вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды. Россия обогнала Грузию (60-е место) и Сербию (61-е), отстав от Аргентины (58-е), Казахстана (57-е), Белоруссии (52-е).

«За последние десять лет Россия продвинулась вперёд по большинству измерений, особенно в области инфраструктуры и экономической стабильности, но в то же время понизились показатели по здравоохранению, и это повлияло на общий результат. Россия пока ещё отстаёт от топ-30 стран, за исключением показателя занятости, где она их превосходит», — пояснил старший партнёр, председатель BCG Россия Владислав Бутенко.

В 2017 году Россия набрала 56,5 балла в индексе SEDA, в этом — 57, оставшись на той же позиции и не сократив отставание от наиболее развитых государств. Наша страна стабильно занимает место в середине списка. К числу её сильных сторон относят общее качество окружающей среды, по-прежнему достаточно высокий уровень образования и относительно благоприятную ситуацию с гендерным равенством. Однако, по оценкам аналитиков BCG, хорошие показатели российского образования на этапах начальной и средней школы не ведут к развитию практических навыков. В итоге рынок труда уже в ближайшее время рискует столкнуться с острым дефицитом наиболее высококвалифицированных кадров.

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«Сейчас как никогда ранее благополучие граждан относится к числу важнейших показателей развития страны. Люди хотят видеть у власти тех, кто способен превращать благополучие государства в их собственное благополучие. Экономический рост привёл не только к увеличению ВВП на душу населения, но и к усилению имущественного неравенства», — отмечает старший партнёр BCG Винсент Чин.

Особо гордиться нечем

По словам директора Института стратегического анализа «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игоря Николаева, то место, которое Россия стабильно занимает в рейтинге SEDA с 2014 года, не может служить основанием для гордости. Страна, ставящая задачу войти в пятёрку крупнейших экономик мира, сейчас замыкает шестой десяток, и её «приходится на коленках искать» в списке.

«Чтобы понять, почему так происходит, надо самим себе задать вопрос: а мы разве развиваемся? За последние десять лет ВВП прибавил чуть больше чем семь процентов. Раньше в отдельные годы экономика росла со скоростью семь и более процентов в год. А сегодня налицо стагнация. Реальные доходы населения за последние четыре года только падали», — рассуждает в беседе с News.ru эксперт.

Фактор санкций и не только

Чтобы улучшить ситуацию, необходимо решить множество проблем, говорит он. Не в последнюю очередь это санкции, но на них сложно повлиять: «Не мы вводили, не нам решать». Что касается внутренней экономической политики, правительство, по словам Николаева, действует в ряде случаев неправильно: увеличивает налоговую нагрузку, повышает пенсионный возраст, пытается рост инвестиций обеспечить за счёт принуждения к инвестициям.

Виктор Драчев/ТАСС

«Индекс SEDA отражает целостность развития государства, когда приоритетом является не только рост ВВП, но и показатели, связанные с продолжительностью жизни, состоянием здравоохранения и так далее. И 59-е место, занимаемое Россией на фоне достаточно развитой экономики, выглядит как констатация того провала, который наблюдался в стране в последние годы в части улучшения качества жизни», — сказал News.ru председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

По его мнению, место России в рейтинге говорит о неэффективности госуправления, о том, что человек не ставится в приоритет. Для нации, которая хочет войти в пятёрку ведущих экономик мира, это «ниже плинтуса», мы должны быть в тридцатке, считает Янин.