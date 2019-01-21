Бизнесмены получат льготы за крупные инвестиции

https://news.ru/storage/news/df9e7fa99ff1480aad4f42dc3c1cdb53/7803d619-d192-4268-b5ff-69ef64e61e86_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Государство намерено предложить дополнительные льготы бизнесменам за инвестиции, но при условии, что размер вложений будет не меньше одного миллиарда рублей. Это новый законопроект Минфина, который содержит государственные гарантии инвесторам.

В частности, предпринимателям предоставят пятилетнюю гарантию неизменности цен на тарифицируемую продукцию, заморозку ставок налогов и сборов на шесть лет, а также защиту от административных проверок. Но последнее возможно лишь при условии, что ограничение проверок не скажется на безопасности и здоровье людей, а также на трудовых правах работников, сообщают «Известия».

Льготы будут предоставлены в сфере сельского хозяйства, обработки и сжижения газа, производства электроэнергии, сбора и переработки мусора, туризма, информационных технологий.

Появятся новые критерии оценки эффективности проектов, которые получили господдержку. За основу будут браться бюджетный, экономический и социальный результаты. Приоритет будет отдаваться тем проектам, которые создадут условия для занятости населения, роста высоких технологий и инвестиций.

Ранее News.ru сообщал, что российские моногорода обрели очередной шанс на обновление и выход из перманентного кризиса. Фонд развития моногородов внёс в Минэкономразвития 20 января новый паспорт программы поддержки этих населённых пунктов, многие из которых десятилетиями пребывают в забвении и запустении. Фонд, по словам его главы Ирины Макиевой, получил около трёх тысяч предложений по формированию программы поддержки.