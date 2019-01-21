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Бизнесмены получат льготы за крупные инвестиции

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Государство намерено предложить дополнительные льготы бизнесменам за инвестиции, но при условии, что размер вложений будет не меньше одного миллиарда рублей. Это новый законопроект Минфина, который содержит государственные гарантии инвесторам.

В частности, предпринимателям предоставят пятилетнюю гарантию неизменности цен на тарифицируемую продукцию, заморозку ставок налогов и сборов на шесть лет, а также защиту от административных проверок. Но последнее возможно лишь при условии, что ограничение проверок не скажется на безопасности и здоровье людей, а также на трудовых правах работников, сообщают «Известия».

Льготы будут предоставлены в сфере сельского хозяйства, обработки и сжижения газа, производства электроэнергии, сбора и переработки мусора, туризма, информационных технологий.

Появятся новые критерии оценки эффективности проектов, которые получили господдержку. За основу будут браться бюджетный, экономический и социальный результаты. Приоритет будет отдаваться тем проектам, которые создадут условия для занятости населения, роста высоких технологий и инвестиций.

Ранее News.ru сообщал, что российские моногорода обрели очередной шанс на обновление и выход из перманентного кризиса. Фонд развития моногородов внёс в Минэкономразвития 20 января новый паспорт программы поддержки этих населённых пунктов, многие из которых десятилетиями пребывают в забвении и запустении. Фонд, по словам его главы Ирины Макиевой, получил около трёх тысяч предложений по формированию программы поддержки.


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