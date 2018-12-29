USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,280 $   Brent53.11 $ Bitcoin3,939.13 $
МОСКВА-7°C00:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Бизнесмен Ванинский назвал себя главой поставщика Росгвардии

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Бизнесмен Борис Ванинский назвал себя собственником управляющей компании «Оптима-Финанс», которая через ООО «Дружба народов» владеет зарегистрированным в Крыму «Мясокомбинатом «Дружба народов», являющимся единственным поставщиком Росгвардии.

При этом в базе данных СПАРК руководителем, бенефициаром и владельцем 100% акций «Оптима-финанс» числится бизнесмен Борис Кантемиров.

«У нас существует опционное соглашение, по которому я могу в любой день при согласии банка за номинальную стоимость акций стать владельцем своих 49%», — заявил Ванинский в интервью «Дождю», добавив, что у него нет желания, чтобы что-то возглавлять.

Он также пояснил, что Кантемиров является его партнером по бизнесу, а «вовсе никакой не номинал».

«В 2003 году Кантемиров уволился со службы во Внутренних войсках — это к вопросу, являлся ли он подчиненным Золотова (Виктор Золотов возглавляет Росгвардию - ред.)», - уточнил Ванинский.

Ранее News.ru писал о том, что основным поставщиком продуктов для Росгвардии по-прежнему останется мясокомбинат «Дружба народов». Договор продлён до 2020 года. Росгвардия сочла удовлетворительным сотрудничество с комбинатом.


#росгвардия
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Киев высмеяли за новые правила секса


читайте также
экономика 16:53, 27 декабря 2018
Контракт «Дружбы народов» и Росгвардии продлён
Лента новостей
оружие 00:33
Эксперт раскрыл характеристики комплекса «Авангард»
в мире 00:08
Число жертв взрыва в Каире выросло до четырёх
в мире 23:59
Патрульные катера США встанут на защиту Украины в 2019 году
общество 23:43
Россиянам разрешили причащаться на Афоне
экономика 23:31
Еврокомиссар оборвал споры об остановке «Северного потока — 2»
Другие новости
экономика 23:31
Еврокомиссар оборвал споры об остановке «Северного потока — 2»
экономика 19:35
Операторов ТКО освободят от НДС
экономика 18:37
Топ-5 важных новостей 28 декабря
News.ru собрал события, которые вы могли упустить
экономика 17:47
Таможня перечислила в бюджет 6 трлн рублей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top