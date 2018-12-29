Бизнесмен Ванинский назвал себя главой поставщика Росгвардии

https://news.ru/storage/news/a1549230309f6868ce09102499fbce96/f452fa1b-4816-41af-ad0c-a0ac98a0e68f_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бизнесмен Борис Ванинский назвал себя собственником управляющей компании «Оптима-Финанс», которая через ООО «Дружба народов» владеет зарегистрированным в Крыму «Мясокомбинатом «Дружба народов», являющимся единственным поставщиком Росгвардии.

При этом в базе данных СПАРК руководителем, бенефициаром и владельцем 100% акций «Оптима-финанс» числится бизнесмен Борис Кантемиров.

«У нас существует опционное соглашение, по которому я могу в любой день при согласии банка за номинальную стоимость акций стать владельцем своих 49%», — заявил Ванинский в интервью «Дождю», добавив, что у него нет желания, чтобы что-то возглавлять.

Он также пояснил, что Кантемиров является его партнером по бизнесу, а «вовсе никакой не номинал».

«В 2003 году Кантемиров уволился со службы во Внутренних войсках — это к вопросу, являлся ли он подчиненным Золотова (Виктор Золотов возглавляет Росгвардию - ред.)», - уточнил Ванинский.

Ранее News.ru писал о том, что основным поставщиком продуктов для Росгвардии по-прежнему останется мясокомбинат «Дружба народов». Договор продлён до 2020 года. Росгвардия сочла удовлетворительным сотрудничество с комбинатом.