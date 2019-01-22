Во время кризиса надо начинать вести бизнес

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Почему нужно освободиться от стереотипного мышления

Директор программы Executive MBA ИБДА РАНХиГС при президенте РФ Ашот Сеферян в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о том, что должен изменить в себе человек, который планирует заняться предпринимательской деятельностью, почему важен диалог между бизнесом и властью и зачем получать бизнес-образование.

— Статистика ФНС говорит о том, что в России растёт число индивидуальных предпринимателей. Стоит ли начинать своё дело, когда экономика страны переживает не самый простой период и перспективы её развития также пока не ясны?

— Сейчас отличный период для начала своего бизнеса, потому что цена входа маленькая. У вас ничего нет, вы попробовали, не получилось и что? У вас как не было ничего, так и нет. Но если вы не станете пробовать реализовать свои планы, у вас точно ничего не будет. Поэтому, однозначно, лучше пробовать. Когда всё вокруг хорошо, когда все идут проторенной дорожкой — цена входа на рынок очень большая. Обычно бывает так, когда кризисная ситуация, люди идут учиться. Это хорошее время, чтобы попробовать накопить какие-то новые идеи, знания и начать реализовывать то, что вы хотите. Когда все спохватятся, адаптируются, ты будешь уже впереди. К тому же говорить о сложных временах я бы не стал. Они нормальные. Всегда бывает чуть лучше или чуть хуже. Сейчас период изменений, и ничего страшного в этом нет. Нужно приучить себя к мысли, что эти изменения будут всегда. Это всегда хорошая возможность что-то изменить в себе.

— Зачем получать бизнес-образование? Какие особые знания нужны предпринимателю?

— Нужны не особые знания, нужна особая образовательная атмосфера. Начиная с детского сада, мы занимаемся тем, что накапливаем знания. Учимся в школе, потом получаем профессию. К бизнес-образованию приходят люди, которые вдобавок к знаниям уже накопили определённый опыт и хотят что-то изменить в себе, в своей жизни. Они не приходят за дипломом, они приходят с надеждой найти ответы на вопросы, которые за это время у них появились. Мы же все хотим что-то поменять в себе. Но 90% не могут сформулировать, что именно. А тот, кто знает, что он хочет поменять, — не знает, как это сделать. Все имеют мечту, но не все знают, как её реализовать. Между «иметь мечту» и «реализовать мечту» лежит большая пропасть. Это сложный путь, и он усеян шипами. Без поражений не бывает побед, это важно понимать, начиная своё дело. И когда бизнесмен приходит учиться, он чем-то не удовлетворён, ему хочется что-то сделать. Часто ему просто нужна экспертная оценка: в правильном ли направлении он движется, есть ли ещё решения для достижения поставленной им цели. Поэтому бизнес-образование и считается образованием для взрослых. Это образование только по названию, а по факту — ментальная перестройка себя. Сергей Булкин/News.ru

— Что важно усвоить человеку, который планирует заняться бизнесом?

— Очень просто научиться базовым вещам. Трудно научиться думать, анализировать. Надо каким-то образом поменять своё мышление. Думать не как все. Освободиться от стереотипного мышления. Мы считаем, что думать не как все — это плохо. Почему? Кто это сказал? Эйнштейн думал не как все, получал двойки по математике, а в результате стал Нобелевским лауреатом. Круглый отличник знает, как учиться, но этого недостаточно — жизнь значительно сложнее.

— Какие вопросы сегодня бизнес ставит перед властью?

— Важно, что вообще сейчас появился диалог «бизнес-власть», что они встречаются и общаются, в частности, на таких площадках, как Гайдаровский форум. Это мировая тенденция, что люди из бизнеса уходят во власть и наоборот. Это здорово, что они имеют возможность привнести свою точку зрения и объяснить её. Бизнес и власть нуждаются друг в друге. Прежде всего бизнес от власти ждёт понимания. Власть от бизнеса ждёт этичности. Мы давно научились делать бизнес, а вот как делать его этично — с этим есть проблемы. Причём не только в нашей стране. В этом смысле этот диалог — это определение тех фреймов, которые нужно соблюдать обеим сторонам.

— Достаточно ли власть поддерживает бизнес?

— Самая главная задача власти — не мешать. Нужно чётко формулировать, что можно, а что нельзя. При этом понимая, что многообразие бизнеса значительно быстрее развивается, чем многообразие действий со стороны власти. Поэтому важно следить, чтобы те ростки, которые имеются, вырастали, превращались из стартапов в бизнесы, которые принесут и власти, и обществу серьёзные дивиденды.