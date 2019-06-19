Госдума предлагает ввести новые штрафы для того, чтобы помочь судебным исполнителям при работе с нематериальными требованиями, прописанными в судебных решениях. В том случае, когда суд обязывает физических или юридических лиц устранить вызванную ими опасность в области противопожарных требований, радиационного, биологического, химического и прочих заражений, а граждане или компании это не выполняют, будет назначаться штраф от 200 тысяч до 3 млн рублей.

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, цель которого — простимулировать выполнение так называемых нематериальных требований судебных органов к компаниям и гражданам.

Сергей Булкин/News.ru

Бывают ситуации, когда из-за их действий или бездействия создаётся угроза эпидемии, радиационного, биологического заражения, техногенной катастрофы. Суд принимает решение не штрафовать, а обязать виновных устранить вызванную угрозу. Последние порой не делают ничего, игнорируя решение суда. По действующему законодательству судебный пристав-исполнитель в такой ситуации обречён на долгий и тяжёлый труд: установить срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа должником. При неисполнении — вынести постановление о взыскании исполнительского сбора и установить новый срок. При повторном неисполнении — составить протокол об административном правонарушении и в третий раз установить срок исполнения. И только потом уже самостоятельно, без участия должника, организовать исполнение судебного решения.

Но в случае угрозы реальной опасности — эпидемии, эпизоотии, заражения, радиационной аварии или техногенной катастрофы — времени на такой долгий процесс нет, и виновного нужно заставить начать работать с помощью штрафов, уверен один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Нам пришлось заняться проблемой неисполнения судебных решений в сфере безопасности людей после вопиющего случая в казанском торговом центре «Адмирал» в 2015 году. И тогда выяснилось, что требования суда выполнить правила нормативов пожарной безопасности игнорировались. Оказалось, что зачастую бизнесу выгоднее ждать и платить небольшие штрафы, не исполняя решения суда, чем менять неэффективную противопожарную систему. Дмитрий Вяткин первый зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

По словам Вяткина, уголовной ответственности в данном случае нет, хотя сейчас даже за неисполнение требования снять информацию из Интернета она может наступить.

В качестве наказания предусматривается:

для граждан — административный штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для юрлиц — от 1 млн до 3 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Все эти штрафы и приостановки деятельности могут быть внесены, если частные лица и компании не будут выполнять судебные решения в таких сферах, как противопожарная промышленная безопасность, безопасность гидротехнических сооружений, требования в области строительства и применения строительных материалов, проведение капремонта и ввода в эксплуатацию, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Сергей Булкин/News.ru

Причем всё это может коснуться и частных лиц, допустим, строителей или фермеров — пользователей плотин или запруд, напомнил Дмитрий Вяткин.

Напомню, что у нас граждане и ведут хозяйственную деятельность, и занимаются строительством, эксплуатируют гидротехнические сооружения, поэтому граждане могут быть и в качестве субъекта действия закона, — заключил депутат.

Документ, как ожидается, будет принят в первом чтении в июне. После чего — целый месяц на сбор поправок. Вероятнее всего, депутаты займутся им уже осенью. Как ожидается, новые штрафы за неисполнение судебных решений вступят в силу уже до конца текущего года.