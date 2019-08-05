https://static.news.ru/photo/3d246a40-b79c-11e9-8a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средняя цена биткоина в ходе торгов 5 августа поднималась на 14%, почти до $12 тысяч. Это произошло на фоне обвала на мировых финансовых рынках.

По данным агентства Bloomberg, котировки фьючерсов на криптовалюту на Чикагской товарной бирже (CME) к 17:42 мск подскочили на 13%, до $11 970.

Ввиду турбулентности на мировых рынках и геополитических рисков внезапно идея цифрового золота показалась не такой плохой. Биткоин всё чаще рассматривают не только как ставку на будущее, но и как защитный актив в настоящем, — говорит управляющий партнёр Kenetic Capital Джехан Чу.

5 августа основные мировые активы падают в цене из-за обострения «торговой войны» между США и Китаем. Она грозит замедлением темпов роста мировой экономики в целом, что повышает спрос на защитные активы. Традиционно к таковым относят золото и иену. Однако в последнее время некоторые инвесторы также включают в эту категорию криптовалюту, пишет CNBC.

Ранее News.ru сообщал, что ситуация на криптовалютном рынке, который тесно связан с блокчейном, не меняется уже давно. Сеть биткоина обладает крайне низкой пропускной способностью — порядка восьми транзакций в секунду (для сравнения, у Visa — 1700 транзакций), а из-за своего громоздкого устройства, обеспечивающего децентрализацию, как-то масштабироваться дальше попросту не может. На рынке представлены и более современные криптовалюты, однако пользователи доверяют таковым гораздо меньше, что не позволяет им развиваться в полной мере.